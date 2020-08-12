مباشر ليلة الأبطال - باريس سان جيرمان (0) (1) أتالانتا.. مبابي يهدر التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام من مواجهة واحدة على ملعب "النور" لا لوش معقل بنفيكا في البرتغال.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 75: نيمار يراوغ لاعبي أتالانتا ويسدد كرة ضغيفة من داخل منطقة الجزاء في يد الحارس.

ق 73: مبابي يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية قوية أبعدها سبورتيللو.

ق 69:نزول لويس مورييل بدلا من ماريو باشاليتيش.

ق 66: إنذار لرافائيل تولوي مدافع أتالانتا.

ق 60: مشاركة مبابي بدلا من بابلو سارابيا.

ق 59: نزول روسلان مالينوفسكي وخوسيه بالومينو بدلا من جوميز وديمستي على الترتيب.

ق 58: عرضية رأسية تمر من الجميع داخل منطقة الجزاء يسددها فرولر لكنها تأتي خارج الشباك.

ق 57: بطاقة صفراء لأندير هيريرا بعد عرقلة جوميز.

ق 55: بطاقة صفراء لخوان برنات.

ق 53: بطاقة صفراء لدوفان زاباتا مهاجم الفريق الإيطالي.

ق 50: بطاقة صفراء لمات دي رون لاعب وسط أتالانتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بطاقة صفراء ثانية في المباراة لريمو فرولر لاعب وسط أتالانتا.

ق 42: تمريرة خاطئة من هاتيبور نحو الحارس يستغلها نيمار ويطيح بها بعيدا عن المرمى.

ق 38: بيرات ديمستي مدافع أتالانتا يحصد أول بطاقة صفراء بعد عرقلة ماورو إيكاردي.

ق 36: كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء نفذها نيمار تصدى لها سبورتيللو بسهولة.

ق 29: محاولة من نيمار فردية تنتهي بتسديدة تمر بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 27: باشاليتش الغير مراقب داخل منطقة الجزاء يحصل على تمريرة من زاباتا ويسدد في الزاوية اليمنى لـ نافاس معلنا عن الهدف الأول.

ق 18: انفراد آخر من نيمار على الجهة اليسرى ويسدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

ق 12: رأسية أخرى من ماتيا كالاردا يبعدها نافاس من على خط المرمى، لكن الحكم يرفع راية التسلل.

ق 11: نافاس يتصدى لرأسية هاتيبور ويبعدها لركنية.

ق 3: بينية من سارابيا الذي جعل نيمار منفردا بالمرمى وسددها على يسار الحارس بعيدة.

ق 3: بينية من زاباتا إلى أليخاندرو جوميز داخل منقطة الجزاء سددها الأرجنتيني في يد الحارس نافاس.

بداية اللقاء