مباشر ليلة الأبطال - باريس سان جيرمان (0) (0) أتالانتا.. نافاس يتألق

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - أتالانتا - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام من مواجهة واحدة على ملعب "النور" لا لوش معقل بنفيكا في البرتغال.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 12: رأسية أخرى من ماتيا كالاردا يبعدها نافاس من على خط المرمى، لكن الحكم يرفع راية التسلل.

ق 11: نافاس يتصدى لرأسية هاتيبور ويبعدها لركنية.

ق 3: بينية من سارابيا الذي جعل نيمار منفردا بالمرمى وسددها على يسار الحارس بعيدة.

ق 3: بينية من زاباتا إلى أليخاندرو جوميز داخل منقطة الجزاء سددها الأرجنتيني في يد الحارس نافاس.

بداية اللقاء

باريس سان جيرمان أتالانتا دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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