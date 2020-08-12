مباشر - افتتاح استاد الأهلي.. انطلاق الحفل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الإعلان عن افتتاح استاد الأهلي بعد حصول النادي الأحمر على حق انتفاع من استاد السلام.

وحصل الأهلي على حق انتفاع من استاد السلام وتم تحويل اسمه إلى استاد الأهلي بالإضافة إلى اسم استاد السلام، ليخوض عليه الفريق الأحمر مبارياته في السنوات المقبلة.

وينطلق حفل الإعلان عن افتتاح الاستاد بعد قليل.

20:45 كلمة لـ زاهي حواس

20:42 السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

20:40 انطلاق حفل الافتتاح

20:30 الخطيب وصبحي يتفقدان أرضية الملعب، وتواجد النسر في منتصف الملعب قبل الافتتاح

20:15 زيارة لمحمود الخطيب وأشرف صبحي لغرفة الملابس والمؤتمر الصحفي بعد التجديد.

19:45 وصول محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

19:30: بداية وصول ضيوف الحفل



























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