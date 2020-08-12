مباشر - افتتاح استاد الأهلي

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

لافتة ومدخل استاد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الإعلان عن افتتاح استاد الأهلي بعد حصول النادي الأحمر على حق انتفاع من استاد السلام.

وحصل الأهلي على حق انتفاع من استاد السلام وتم تحويل اسمه إلى استاد الأهلي بالإضافة إلى اسم استاد السلام، ليخوض عليه الفريق الأحمر مبارياته في السنوات المقبلة.

وينطلق حفل الإعلان عن افتتاح الاستاد بعد قليل.

أخبار متعلقة
الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز بالصور – لافتة ومدخل استاد الأهلي رمضان صبحي لـ في الجول: جمعت متعلقاتي من الأهلي.. هدرسفيلد مصمم على عودتي إلى إنجلترا مران الأهلي – تدريبات بدنية إضافية لـ فتحي والشناوي.. وانتظام أجايي عبد الحفيظ يتحدث لـ في الجول عن استعداد الأهلي للوداد.. اختيار باكاري جاساما وموقف الراحلين

تابع مع FilGoal.com لحظة بلحظة.

شاهد بث مباشر لحفل الافتتاح من هنا

الأهلي استاد الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان وقيمة عقد اللاعب 35 ثاتيه | الدوري المصري
تقرير مغربي: أحداد رفض العودة لمصر بعد انتهاء الإعارة ليواصل الطريق مع الرجاء 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - افتتاح استاد الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي – الناهيري يغيب عن جلسة تجديد تعاقده مع الوداد 31 دقيقة | إفريقيا
الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز 34 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك والإسماعيلي – تقرير: الرجاء يستعيد خدمات الثنائي المحترف 50 دقيقة | إفريقيا
بالصور – لافتة ومدخل استاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل باستثناء إداري قبل مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي
قد ينال إعجابك