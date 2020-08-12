أسمنت أسيوط.. من التجميد إلي حلم العودة للممتاز

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 15:04

كتب : رضا السنباطي

أسمنت أسيوط.. حلم الصعود

عندما يصبح لمحافظة فريق في الدوري الممتاز سواء كان فريقا جماهيريا أو تابعة لشركة ما، تجد الجماهير في مؤازرة الفريق رغبة في مشاهدة أبناء محافظته وسط أندية الدوري الممتاز.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

أسمنت أسيـوط

أسمنت أسيوط حقق حلم محافظة أسيوط بالصعود للدوري الممتاز واستمر لموسمين في الممتاز قبل أن يهبط في الموسم الثاني 2006 -2007. هبط البترول ثم عاد مرة أخرى موسمين للممتاز قبل أن يختفي مرة أخرى لكن لفترة طويلة.

فريق مدينة أسيوط قرر تجميد نشاط الفريق في موسم 2006-2007 بعد المشاركة في الدرجة الثانية، مع استمرار فرق الناشئين، ثم عاد للمشاركة في موسم 2017-2018 بعد 10 سنوات من التجميد.

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من أجل تحقيق العودة للممتاز

الفريق يشارك بالقسم الثالث ويتصدر المجموعة الثالثة، يحلم بالعودة للممتاز من أجل المنافسة.

صرح عبد الكريم علي مدير الكرة بنادي أسمنت أسيوط لـFilGoal.com: "إدارة شركة أسمنت أسيوط ترغب في الصعود للممتاز بعد التجميد لمدة 10 سنوات من 2006 -2007 حتى 2017".

وأضاف "النادي بدأ في منافسات اتحاد الكرة عام 1997 ثم حقق الصعود للدوري الممتاز لأول مرة عام 2004 بقيادة جمال محمد علي والمشاركة في الدوري الممتاز موسم 2004-2005، وموسم 2005-2006".

وأكمل "الفريق ساعد في ظهور عدد من اللاعبين المميزين مثل أحمد زهران الذي انتقل للمقاولون العرب، وأحمد صديق الذي انتقل للأهلي، وعمرو علام، ثم الهبوط والمشاركة في الدرجة الثانية موسم 2006-2007".

مدير الكرة أتبع "ثم اتخاذ قرار تجميد النشاط للفريق الأول، مع استمرار فرق الناشئين بالنادي، وظهر خلال هذه الفترة في الناشئين محمد أبو جبل وانتقل لنادي إنبي، والظهير الأيسر بهاء مجدي، وشقيقه حسن مجدي، وحسن شاهين حارس المقاولون، وعمرو طارق المحترف بأمريكا. إدارة النادي قررت العودة للمشاركة بالفريق الأول في موسم 2017-2018 في القسم الرابع بالاستعانة باللاعبين من مواليد 1997 وتم تحقيق الصعود للقسم الثالث بقيادة المدير الفني هيسم صالح".

وواصل "شاركنا في القسم الثالث موسم 2018-2019 وكان نظام المسابقة بصعود أوائل الأربع مجموعات في الصعيد لتحديد صعود فريقين للدرجة الثانية من خلال دورة الترقي. بترول أسيوط كان متصدرا للمجموعة وأسمنت أسيوط الوصيف، وتم الحفاظ علي الجهاز الفني للموسم الثالث بقيادة هيسم صالح في الموسم الحالين، والفريق حاليا يتصدر المجموعة الثالثة وضمن الصعود من المجموعة".

عبد الكريم استمر "النادي يمتلك مدينة رياضية كاملة من فندق وملاعب وحمام سباحة، والهدف حاليا هو الصعود للقسم الثاني ثم الصعود للدوري الممتاز".

وأتم "عندما يتحقق هدفنا بالصعود للدوري الممتاز، سيكون الهدف هو المنافسة في الدوري الممتاز بفكر جديد واهتمام بفريق الكرة مختلف عن الظهور السابق لنا".

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