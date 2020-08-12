التخلي عن فكرة افتتاح الموسم في إنجلترا بحضور الجماهير

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

تخلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فكرة استخدام مباراة الدرع الخيرية كحدث تجريبي لعودة المشجعين إلى الملاعب.

ويلتقي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مع أرسنال بطل كأس إنجلترا يوم 29 أغسطس على ملعب ويمبلي في مباراة الدرع الخيرية.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن الاتحاد الإنجليزي تخلى عن الفكرة بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد في الفترة الأخيرة.

أخبار متعلقة
مدافع ليفربول الجديد: منافسة أحد أفضل الأظهرة في العالم تعطيني دوافع إضافية رسميا – روبرتسون جديد؟ ليفربول يدعم جبهته اليسرى بظهير أولمبياكوس تقرير يوناني: ظهير أولمبياكوس يقترب من ليفربول تقرير: ليفربول قد يضم صديق ماني

اتحاد كرة القدم الإنجليزي كان يأمل في رؤية نحو 22500 شخص في ويمبلي لكنه أدرك أن ذلك ليس في المستطاع حاليا.

مباراة الدرع الخيرية هي التي يفتتح بها الموسم الجديد في إنجلترا سنويا.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

في إنجلترا ليفربول الدرع الخيرية
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - أستون فيلا يضم حارس أرسنال 3 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: عودة الجماهير في الدوري الألماني بنسبة محدودة و4 قوانين صارمة 3 دقيقة | أوروبا
فييرا لـ في الجول: شرف لي الدفاع عن ألوان الزمالك مرة أخرى.. ولكن 27 دقيقة | مصر
توريس: تشيلسي يبني فريقا رائعا.. وليفربول أقرب للدوري من سيتي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة تدعم المصري ماليا 41 دقيقة | مصر
رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم ريجيلون.. يتبقى فقط توقيع العقود 53 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بلايلي يصل الجمعة؟ لم نصل لاتفاق بعد ساعة | مصر
مواعيد مباريات الأربعاء 16 أغسطس.. دجلة يواجه بيراميدز وحجازي يلعب في كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك