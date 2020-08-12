التوأم يختار تشكيلا تاريخيا مليء بالمفاجآت للكرة المصرية.. وأفضل لاعبين في مصر حاليا

في حدث نادر، اختار حسام وإبراهيم حسن التوأم التاريخي للكرة المصرية تشكيل تاريخي لمنتخب مصر.

واتفق حسام وإبراهيم في معظم الاختيارات والتي أتى معظمها مفاجئا، والتي أتت كالتالي..

حراسة المرمى: عصام الحضري (حسام حسن اختار إكرامي الشحات)

الدفاع: إبراهيم حسن – ماهر همام – أشرف قاسم – ربيع ياسين (أحمد رمزي)

الوسط: مجدي عبد الغني – إسماعيل يوسف

خلف المهاجم: محمود الخطيب - طاهر أبو زيد – محمد صلاح (والاحتياطي لهم مصطفى عبده وشريف عبد المنعم)

الهجوم: حسام حسن

واختار إبراهيم حسن لبرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر أفضل لاعب في مصر حاليا حيث قال: " رمضان صبحي هو أفضل لاعب داخل مصر"، أما توأمه فقال: " رمضان صبحي ووليد سليمان وطارق حامد أفضل لاعبين داخل مصر. أتمنى فقط من طارق حامد البعد عن الانفعال والاعتراض".

وكذلك، تحدث المهاجم التاريخي للكرة المصرية عن مصطفى محمد والانتقادات الموجهة له حاليا حيث قال عن مهاجم الزمالك: "سيكون من أفضل المهاجمين، لكن مازال أمامه الكثير والكثير. الإعلام كان يجب أن يدعمه بشكل أهدأ، لأنه جعله المهاجم الأفضل ويجب أن يكون الدعم أعقل من ذلك".

أما إبراهيم حسن فاختار أفضل ظهير أيمن حاليا في مصر "محمد هاني سيكون من أفضل الظهراء، لكن عليه تنمية بعض الأمور مثل توقيت لعب العرضية وتحسين زيادته الهجومية لأنه أصبح أكثر قلقا. يعجبني أيضا رجب بكار وكريم العراقي".

وأتم حسام حسن "بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك. أتمنى اقتسامها بالنصف بينهما".

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