مباشر الدوري الأوروبي- شاختار (2) (0) بازل.. ولفرهامبتون (0) (0) إشبيلية.. بداية الشوط الثاني

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

ياسين بونو - راؤول خيمينيز - إشبيلية - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي ربع نهائي الدوري الأوروبي بين شاختار دونتيسك الأوكراني وبازل السويسري، وولفرهامبتون الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

المواجهات تقام في ألمانيا دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن تأهل إنتر الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي للمربع الذهبي أمس بعد التفوق على باير ليفركوزن وكوبنهاجن على الترتيب.

أخبار متعلقة
سولشاير: التأهل لنصف نهائي 3 بطولات لا يكفينا.. نسعى للتتويج بلقب الدوري الأوروبي سكاي إيطاليا: شكوك حول مشاركة سانشيز في نصف نهائي الدوري الأوروبي قادمون لغزو أوروبا بعد 10 سنوات.. إنتر يطيح بـ ليفركوزن في الدوري الأوروبي - برونو يصل بمانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي بعد الوقت الإضافي

ولفرهامبتون × إشبيلية

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: ياسين بونو يتألق ويتصدى لركلة جزاء سددها راؤول خيمينيز.

بداية اللقاء

شاختار دونتيسك × بازل

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: تايسون يضيف الثاني لـ شاختار.

ق2: الهدف الأول لشاختار عن طريق جونيور مواريس.

بداية اللقاء

شاختار بازل إشبيلية ولفرهامبتون الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: ميسي يشتري شقة في ميلانو 31 دقيقة | أوروبا
ليلة الأبطال - مؤتمر جاسبريني: خروج يوفنتوس أكثر إثارة للدهشة.. وكنت أفضّل خوض مواجهتي الذهاب والإياب 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي- شاختار (2) (0) بازل.. ولفرهامبتون (0) (0) إشبيلية.. بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
رسميا - هويبيرج صفقة توتنام الصيفية الأولى ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتيك: هل ينتقل لاكازيت إلى يوفنتوس مقابل كوستا؟ ساعة | أوروبا
ليلة الأبطال - مؤتمر توخيل: من الصعب الحفاظ على نظافة شباكنا أمام أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي 2 ساعة | الدوري المصري
ريد بول براجانتينو.. النادي الذي يمتلك كل شيء لتقديم موسما مميزا في البرازيل 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك