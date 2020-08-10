مباشر في أوروبا - مانشستر يونايتد (0) كوبنهاجن (0).. إنتر (2) باير ليفركوزن (1)

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

تنطلق اليوم الإثنين مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها من مباراة واحدة.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في ربع النهائي، بينما يلعب إنتر ضد باير ليفركوزن.

لمتابعة مواجهة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة إنتر وباير ليفركوزن دقيقة بدقيقة من هنا

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مانشستر يونايتد (0) × كوبنهاجن (0)

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تقنية الفيديو تلغي الهدف الأول لـ جرينوود لاعب مانشستر يونايتد

انطلاق الشوط الأول

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إنتر (2) × باير ليفركوزن (1)

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 28 حكم اللقاء يلغي ركلة جزاء لفريق إنتر

الدقيقة 25 هدف تقليص الفارق لباير ليفركوزن سجله هافيرتز

الدقيقة 21 هدف جديد لإنتر وهذه المرة عن طريق لوكاكو

الدقيقة 15 جووول باريلا يسجل الأول لفريق إنتر

انطلاق الشوط الأول

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد إنتر
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