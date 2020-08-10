انتهت - الاتحاد (1)-(1) الزمالك.. تعادل قاتل لزعيم الثغر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 93: جوووول التعادل للاتحاد عن طريق أحمد راشد

ق 80: خروج حازم إمام ونزول عبد الغني وخروج مصطفى محمد ونزول عمر السعيد

ق 78: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي

تبديل خامس للاتحاد بنزول يوسف حسن بدلا من مروان عطية

ق 73: عماد السيد ينقذ فرصة مؤكدة من زيزو

نزول إسلام جمال ومحمد راشد بدلا من محمد أنور ومحمد الصباحي

ق 67: عماد السيد يتصدى لانفراد بنشرقي

ق 63: نزول بنشرقي وأوناجم بدلا من إسلام جابر ومحمد حسن

ق 55: تسديدة من مصطفى محمد تمر جوار المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

ق 44: جوووول الزمالك يسجل الأول عن طريق ساسي

ق 43: عرضية خطيرة من ساسي يبعدها عماد السيد ببراعة

ق 22: رأسية رائعة من إسلام جابر يبعدها عماد السيد

انطلاق المباراة