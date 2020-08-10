انتهت - الاتحاد (1)-(1) الزمالك.. تعادل قاتل لزعيم الثغر
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة الـ18 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 93: جوووول التعادل للاتحاد عن طريق أحمد راشد
ق 80: خروج حازم إمام ونزول عبد الغني وخروج مصطفى محمد ونزول عمر السعيد
ق 78: مصطفى محمد يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي
تبديل خامس للاتحاد بنزول يوسف حسن بدلا من مروان عطية
ق 73: عماد السيد ينقذ فرصة مؤكدة من زيزو
نزول إسلام جمال ومحمد راشد بدلا من محمد أنور ومحمد الصباحي
ق 67: عماد السيد يتصدى لانفراد بنشرقي
ق 63: نزول بنشرقي وأوناجم بدلا من إسلام جابر ومحمد حسن
ق 55: تسديدة من مصطفى محمد تمر جوار المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد
ق 44: جوووول الزمالك يسجل الأول عن طريق ساسي
ق 43: عرضية خطيرة من ساسي يبعدها عماد السيد ببراعة
ق 22: رأسية رائعة من إسلام جابر يبعدها عماد السيد
انطلاق المباراة