مباشر في الدوري - بيراميدز (0) (0) طنطا.. الـVAR يلغي ركلة جزاء

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - نادي المائة - بيراميدز

يستقبل بيراميدز نظيره طنطا على استاد الدفاع الجوي في الجولة 19 من الدوري المصري.

يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد طنطا في المركز 16 برصيد 16 نقطة.

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ق.45 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.. الحكم يلغي ركلة الجزاء

ق.44 ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد دفعة على إيريك تراوري من محمد فتحي حارس طنطا

ق.42 إسلام فؤاد يهدر ركلة جزاء لطنطا بعد تصدي الشناوي

ق.40 ركلة جزاء لـ طنطا بعد لمسة يد على إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق.39 تسديدة من طنطا تصطدم بـ محمد حمدي وتعرف طريقها نحو الركنية

ق.35 تسديدة بعيدة المدى من أحمد توفيق تمر بعيدة عن القائم

ق.32 استراحة شرب المياه

ق.30 سيطرة من بيراميدز دون خطورة حقيقية

ق.5 تسديدة جديدة من عبد الله السعيد لكنها اصطدمت هذه المرة بزميله إيريك تراوري وخرجت إلى ضربة مرمى

ق.4 تسديدة أولى من عبد الله السعيد لكنها تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

*تكريم عبد الله السعيد قبل بداية المباراة لدخوله نادي المائة

بداية المباراة بعد 20 دقيقة

بيراميدز طنطا الدوري المصري في الدوري
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