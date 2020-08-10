انتهت في الدوري - بيراميدز (3) (0) طنطا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - نادي المائة - بيراميدز

يستقبل بيراميدز نظيره طنطا على استاد الدفاع الجوي في الجولة 19 من الدوري المصري.

يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد طنطا في المركز 16 برصيد 16 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.71 تسديدة من إبراهيم حسن تصطدم في القائم من الخارج

ق.65 دودو الجباس ينفرد بعد تمريرة تراوري، والمهاجم البورسعيدي يسدد في الشباك الخارجية

ق.60 جووول السعيد يسجل الثالث بعد تمريرة محمد حمدي

ق.58 جووول السعيد يسجل الثانية من ركلة جزاء

ق.55 ركلة جزاء ثانية لـ بيراميدز بعد عرقلة كابونجا لـ إبراهيم عادل

ق.49 جووول عبد الله السعيد يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

ق.48 ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد عرقلة بواسطة إسلام فؤاد على أحمد أيمن منصور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 بعد الرجوع لتقنية الفيديو.. الحكم يلغي ركلة الجزاء

ق.44 ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد دفعة على إيريك تراوري من محمد فتحي حارس طنطا

ق.42 إسلام فؤاد يهدر ركلة جزاء لطنطا بعد تصدي الشناوي

ق.40 ركلة جزاء لـ طنطا بعد لمسة يد على إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء بيراميدز

ق.39 تسديدة من طنطا تصطدم بـ محمد حمدي وتعرف طريقها نحو الركنية

ق.35 تسديدة بعيدة المدى من أحمد توفيق تمر بعيدة عن القائم

ق.32 استراحة شرب المياه

ق.30 سيطرة من بيراميدز دون خطورة حقيقية

ق.5 تسديدة جديدة من عبد الله السعيد لكنها اصطدمت هذه المرة بزميله إيريك تراوري وخرجت إلى ضربة مرمى

ق.4 تسديدة أولى من عبد الله السعيد لكنها تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

*تكريم عبد الله السعيد قبل بداية المباراة لدخوله نادي المائة

بداية المباراة بعد 20 دقيقة

بيراميدز طنطا الدوري المصري في الدوري
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