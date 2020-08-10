تقرير: صفقة تبادلية.. ريال مدريد يريد ديبالا مقابل كروس وإيسكو

يفكر ريال مدريد في التحرك لضم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

وقال التقرير إن ريال مدريد قرر التحرك فورا لضم النجم الأرجنتيني من يوفنتوس بعد توديع دوري الأبطال من دور الـ16، لكن الفكرة تكمن في العرض المادي.

يوفنتوس يقدر خدمات باولو ديبالا بـ100 مليون يورو، كما أن النادي لا يفكر في الوقت الحالي في التخلي عن خدمات اللاعب خاصة في مرحلة إعادة البناء الحالية.

ريال مدريد وفقا للتقرير سيعرض الثنائي إيسكو وتوني كروس مقابل الحصول على خدمات ديبالا، لكن هل سيوافق يوفنتوس؟

التقرير أشار إلى أن يوفنتوس كذلك مرهون بموقف كريستيانو رونالدو نجم الفريق والذي لا يضمن استمراره معه للموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب المالية والصفقات وطريقة البناء مع المدرب الجديد أندريا بيرلو ستحدد بشكل كبير ملامح تلك الصفقة.

واختتم التقرير بجملة "بعد تغيير المدرب بين ليلة وضحاها، لم يعد هناك شيئا مضمونا في يوفنتوس ولا يمكن استثناء أي خيار، أي شيء يمكن أن يحدث".

ديبالا تألق خلال الموسم الجاري وكان عنصرا هاما في تتويج يوفنتوس بلقب الدوري التاسع على التوالي، وحالت الإصابة دون مشاركته بشكل فعال أمام ليون في دوري الأبطال.

النجم الأرجنتيني ساهم في مجموع 22 هدفا لصالح يوفنتوس، إذ سجل 11 وصنع مثلها في 33 مباراة في الدوري.

يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ليون لتقرر الإدارة إقالة ماوريسيو ساري وتعيين بيرلو.

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