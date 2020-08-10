سولشاير للاعبيه: إذا لم نظهر بمستوى جيد أمام كوبنهاجن سنعود إلى منازلنا

حذر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبيه من أي تهاون قد يؤدي لتوديع بطولة الدوري الأوروبي قبل مواجهة ربع النهائي ضد كوبنهاجن الدنماركي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "وضعنا الخطط المناسبة للقاء، وبالنسبة لي لا يتعلق الأمر سوى بهذه المباراة، لا يمكنك التفكير فيما هو أبعد".

وشدد المدرب النرويجي في رسالته للاعبيه "هذه مواجهة خروج المغلوب، إذا لم تظهر بمستوى جيد ستعود إلى المنزل".

المنافس الاسكندنافي يقوده صديق سولشاير القديم ستال سولباكن.

وأوضح مدرب يونايتد "أعرف كيف بنى ستال الفريق، لقد عرفته منذ فترة طويلة وكوبنهاجن له تاريخ كبير في المشاركات الأوروبية ويقوم بعمل جيد".

وواصل "فريق كوبنهاجن لديه لاعبون جيدون للغاية. هناك مهاجمون شباب، ولاعبون ذو خبرة في الوسط والدفاع، لكن من وجهة نظري أكبر نقاط قوة الفريق هي العمل الجماعي والتنظيم الجيد".

وإذا واصل رجال سولشاير المسيرة، وهم المرشحون بالتأكيد أمام كوبنهاجن، سيواجهون ولفرهامبتون أو إشبيلية في نصف النهائي.

ويخوض يونايتد مباراة كوبنهاجن بعد أن خسر مرة وحيدة في المباريات الـ23 الأخيرة.

وأنهى يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث ليضمن مشاركته في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقاد سولشاير الفريق في 88 مباراة حتى الآن فاز في 49 منها وخسر 20. ويقود يونايتد منذ ديسمبر 2018.

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