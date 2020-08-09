بعد 24 ساعة من الفوز على أسوان.. المقاصة يواجه سيراميكا وديا استعدادا للزمالك

يستعد مصر للمقاصة لخوض مباراة ودية غدا الإثنين أمام سيراميكا كليوبترا، بعد 24 ساعة من انتصاره على أسوان.

مصر للمقاصة فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في استاد المقاولون العرب اليوم الأحد، بالجولة 18 من الدوري المصري.

ويلعب المقاصة وديا أمام سيراميكا كليوبترا في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوية مساء الإثنين.

ويرغب إيهاب جلال المدير الفني للفريق، في إشراك اللاعبين الذين لم يدفع بهم في مواجهة أسوان، للحفاظ على حساسية المباريات.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك في الجولة 19 من الدوري المصري، يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

عبد الله السنجهاوي تقدّم للمقاصة بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف صلاح ريكو الهدف الثاني. فيما قلّص كريم الطيب النتيجة دون أن ينجح فريقه أسوان في العودة للمباراة.

ليرفع مصر للمقاصة رصيده إلى 17 نقطة ويقفز إلى المركز 14 مغادرًا مناطق الهبوط، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 18 نقطة في المركز 13.

المباراة كانت الأولى للفريقين بعد توقف طويل تجاوز 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

كما كانت المباراة الأولى للمدربين، إيهاب جلال في ولايته الثانية مع مصر للمقاصة، وأحمد كشري كمدرب لـ أسوان خلفا لـ مجدي عبد العاطي الذي استقال خلال أزمة كورونا.

جلال يعود لقيادة المقاصة بعد أن خاض مباراته الأخيرة كمدرب له يوم 18 يوليو 2017 يوم خسارته 0-1 أمام سموحة.

كما عاد جلال لمواجهة كشري، بعد مباراة المقاصة والنصر للتعدين، والتي انتهت بتفوق جلال في 29 يونيو 2017 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق المقاصة فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني على أسوان الذي تغلب عليه في الجولة الأولى من المسابقة.

آخر فوز للمقاصة في الدوري كان يعود إلى الجولة الرابعة على حساب المصري يوم 17 أكتوبر الماضي، أي منذ 10 أشهر تقريبا

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