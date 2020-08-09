استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

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ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع بـ25 نقطة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: إنذار لمحمد بسيوني بعد شد جيرالدو

ق 37: خطورة من الأهلي بعد عرضية معلول وإبعاد خاطئ من دفاع إنبي لتصل الكرة غلى مروان محسن قبل أن يعود الدفاع ويبعدها

ق 26: عرضية خطيرة من معلول ورأسية من أيمن أشرف تمر جوار المرمى

ق 26: إنذار لعلي فوزي ظهير أيمن إنبي بعد شد جيرالدو

ق 20: إنذار لأيمن أشرف

ق 9: ضغط أحمر وأفشة يهدر فرصة لكن الحكم يشير إلى التسلل

انطلاق المباراة