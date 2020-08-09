انتهت - الأهلي (2)-(0) إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة لحظة بلحظة

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع بـ25 نقطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 95: جوووول هدف ثاني للأهلي عن طريق علي معلول

ق 85: تغيير رابع للأهلي بنزول محمود وحيد بدلا من أفشة

ق 76: حارس إنبي يتألق أمام وليد سليمان

ق 72: نزول وليد سليمان بدلا من جيرالدو

ق 70: تسديدة قوية من أحمد علي تمر أعلى مرمى الشناوي

ق 62: خطورة هجومية للأهلي بعد عرضية من معلول تصل إلى جيرالدو ثم يتابعها أجايي ويخترق لكن محمود جاد يتصدى للكرة ببراعة

ق 59: تغيير مزدوج من الأهلي بنزول أليو بادجي وحمدي فتحي بدلا من مروان محسن وأليو ديانج

ق 55: انفراد من أفشة والحارس محمود جاد يتألق أمامه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: إنذار لمحمد بسيوني بعد شد جيرالدو

ق 37: خطورة من الأهلي بعد عرضية معلول وإبعاد خاطئ من دفاع إنبي لتصل الكرة غلى مروان محسن قبل أن يعود الدفاع ويبعدها

ق 26: عرضية خطيرة من معلول ورأسية من أيمن أشرف تمر جوار المرمى

ق 26: إنذار لعلي فوزي ظهير أيمن إنبي بعد شد جيرالدو

ق 20: إنذار لأيمن أشرف

ق 9: ضغط أحمر وأفشة يهدر فرصة لكن الحكم يشير إلى التسلل

انطلاق المباراة