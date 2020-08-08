مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (4) تشيلسي (1) ليفاندوفيسكي يضيف الرابع

السبت، 08 أغسطس 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - ماسون ماونت - تشيلسي - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ق. 84 جووول رابع. عرضية من كيميتش وليفاندوفيسكي يضيف الرابع برأسية.

ق. 75 جوووول ثاااالث لبايرن عن طريق كورنتين توليزيو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووول أول لتشيلسي عن طريق تامي أبراهام.

ق. 24 جوووول ثاني لبايرن ميونيخ عن طريق إيفان بيرزيتش.

ق. 10 جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق روبيرت ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء مٌحتسبة ضد كابييرو.

بداية المباراة

ليلة الأبطال تشيلسي بايرن ميونيخ
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