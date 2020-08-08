مباشر ليلة الأبطال - بايرن ميونيخ (2) تشيلسي (1) بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووول أول لتشيلسي عن طريق تامي أبراهام.

ق. 24 جوووول ثاني لبايرن ميونيخ عن طريق إيفان بيرزيتش.

ق. 10 جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق روبيرت ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء مٌحتسبة ضد كابييرو.

بداية المباراة