الشوط الثاني - برشلونة (3) - (1) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا

.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** جوووووووووووووووووووووول إنسيني وهدف تقليص الفارق

** ق47 ركلة جزاء لـ نابولي

** ق45 جوووووووووووووووووووووول سواريز والثاااالث لـ برشلونة

** الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ برشلونة

** ق42 إصابة ميسي بعد تدخل من كوليبالي

** ق24 جوووووووووووووووووووووول ميسي ميسي ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة

** ق10 جوووووووووووووووووووووول هدف أول لـ برشلونة عن طريق لينجليه من ضربة رأس

** أوووووووووو فرصة أولى محققة لنابولي بعد ثواني قليلة من ميرتنز ولكن في العارضة

** انطلاق المباراة