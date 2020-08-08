الشوط الثاني - برشلونة (3) - (1) نابولي
السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
** جوووووووووووووووووووووول إنسيني وهدف تقليص الفارق
** ق47 ركلة جزاء لـ نابولي
** ق45 جوووووووووووووووووووووول سواريز والثاااالث لـ برشلونة
** الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ برشلونة
** ق42 إصابة ميسي بعد تدخل من كوليبالي
** ق24 جوووووووووووووووووووووول ميسي ميسي ميسي والهدف الثاني لـ برشلونة
** ق10 جوووووووووووووووووووووول هدف أول لـ برشلونة عن طريق لينجليه من ضربة رأس
** أوووووووووو فرصة أولى محققة لنابولي بعد ثواني قليلة من ميرتنز ولكن في العارضة
** انطلاق المباراة