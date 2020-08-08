مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: خطوة جديدة من مازيمبي لاحتراف موليكا أوروبا

السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:40

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا - مازيمبي - الزمالك

اتخذ نادي مازيمبي الكونغولي، خطوة جديدة في طريق احتراف جاكسون موليكا في أوروبا.

جاكسون موليكا

النادي : مازيمبي

مازيمبي

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "مازيمبي أبلغوا جاكسون موليكا بموافقتهم على رحيله لأي عرض أوروبي يصله".

وأضاف "اللاعب خضع لفحص طبي مساء أمس الجمعة مع طبيب النادي، وطالبوه ببدء إنهاء إجراءات السفر".

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المصدر أكمل "النادي الذي سينضم له ليس معروف بعد لأن النادي ما زال يستمع لكافة العروض التي تصل للاعب".

وأتم "الإدارة قررت اتخاذ هذا الإجراء لكي يكون كل شيء جاهزا وقت وصول أي عرض للسفر".

العديد من الأندية كانت قد أبدت رغبة في ضم موليكا من مازيمبي، ومنهم فريق ليل الفرنسي، وموسكرون البلجيكي.

فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " لم تعجبنا طريقة موسكورن وسنتفاوض مع ليل مباشرة بشأن موليكا". (طالع التصريحات)

وقدم موليكا مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب في 4 مباريات دولية مع الكونغو الديموقراطية وسجل هدفا وحيدا.

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