تأخرت لـ9 أشهر.. دي ليخت: الآن يمكنني أن أخضع للجراحة

كشف ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن أن نهاية الموسم ستسمح له بخضوعه لجراحة في كتفه بعد إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي" عقب المباراة.

وصرح دي ليخت قائلا: "آسفون لتوديع البطولة مبكرا، الآن سأخضع لعملية جراحية في كتفي، إنه شيء يجب أن يتم".

دي ليخت صاحب الـ20 عاما تعرض للإصابة في كتفه خلال شهر نوفمبر الماضي في مواجهة أتالانتا، ثم تجددت الإصابة مرة أخرى ضد أندية أتالانتا وساسولو ولاتسيو.

المدافع الدولي الهولندي اضطر للتعامل مع الآلام في كتفه على مدار الموسم، ورفض الخضوع لجراحة حتى بعد نهاية مسابقة الدوري، لكي يشارك أمام ليون في دوري الأبطال.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة ذهابا من ليون بنتيجة 1-0 والفوز إيابا بنتيجة 2-1 ليخرج بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 19 سبتمبر المقبل.

المدافع الذي يقضي موسمه الأول في يوفنتوس شارك في 39 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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