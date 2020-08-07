مباشر ليلة الأبطال – يوفنتوس (2) ليون (1) رأسية من رونالدو فوق المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأوليمبك ليون، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ليون فاز ذهابا في فرنسا بهدف مقابل لا شيء قبل جائحة كورونا.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

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ق. 75 رأسية من رونالدو بعد ركنية لكن فوق المرمى.

ق. 69 ديبالا ودانيلو يشاركان بدلا من بيرنارديسكي وكوادرادو.

ق. 63 إيكابي يخرج ويشارك ريني أدياليد بدلا منه. وموسى ديمبيلي يشارك بدلا من ديباي في صفوف ليون.

ق. 63 رأسية من بونوتشي بعد ركنية بيرنارديسكي، لكن بجانب القائم.

ق. 60 رودي جارسيا يرد ويشرك أنديرسين يشارك بدلا من مارسال.

ق. 60 أولى تبديلات يوفنتوس بعد الهدف مباشرة ودخول رامسي بدلا من بيانتش.

ق. 59 جوووووول راااااائع من رونالدو.. تصويبة يسارية رااااائعة في المقص.

ق. 57 تصويبة أولى في الشوط الثاني من جيماريش فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووول التعااادل ليوفنتوس. كريستيانو رونالدو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 37 ركلة جزاء ليوفنتوس بعد لمسة يد على ديباي.

ق. 36 مخالفة رائعة من رونالدو وأنتوني لوبيز يُبعدها ببراعة فائقة.

ق. 34 عرضية من كوادرادو ورأسية من إيجواين يمسك بها أنتوني لوبيز.

ق. 19 بيرنارديسكي يراوغ كل دفاع ليون والحارس والدفاع ينقذها من أمامه قبل دخول المرمى بالكرة

ق. 11 جوووول أووول لليون. ديباي يسجل ركلة الجزاء بنجاح وبطريقة بانينكا.

ق. 10 أوووه ركلة جزاء لليون بعد التحام من بنتانكور على مهاجم ليون.

ق. 8 أوووه أول الفرص الحقيقية في اللقاء. تصويبة لليون من حسام عوار يحولها تشيزني إلى ركنية بصعوبة.

ق. 7 لاعبو يوفنتوس يقطعون الكرة من دفاع ليون وإيجواين يرسل بينية إلى رونالدو الذي ينفرد من وضعية صعبة ويسدد فوق المرمى. لكن الحكم يرفع راية التسلل.

ق. 4 أول المحاولات الخطرة ليوفنتوس من كرة ثابتة تٌلعب ساقطة داخل منطقة الجزاء ويقابلها ساندرو برأسية تذهب إلى دي ليخت الذي يرسل عرضية نحو الدفاع لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 1 عرضية أولى من ساندرو يقابلها إيجواين بتصويبة ضعيفة بعد التحام من المدافع لتصل ليد أنتوني لوبيز بسهولة.

بداية المباراة