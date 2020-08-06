أحمد أبو تريكة يظهر للمرة الثالثة على التوالي مع العربي القطري

شارك أحمد أبو تريكة نجل أسطورة الكرة المصرية للمرة الثالثة على التوالي كبديل بقميص العربي في الدوري القطري.

العربي تكبد الخسارة أمام الوكرة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 20 من المسابقة.

وشارك أحمد صاحب القميص رقم 72 في المباراة بالدقيقة 85 بدلا من عبد الله السليطي.

تغير بدخول احمد ابوتريكه وخروج عبدالله السليطي د85#الوكرة_العربي 1-2 الجولة 20 #دوري_نجوم_QNB — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) August 6, 2020

وخاض فريق العربي المباراة بعد مرور 15 دقيقة من بداياتها بـ 10 لاعبين بعد طرد خلف سعد.

وسجل التونسي المخضرم حمدي الحرباوي هدف التقدم للعربي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وقلب أصحاب الأرض النتيجة بهدفي كريستيان سيبايوس وعمر علي في الدقيقتين 71 و75 لصالح الوكرة.

وشارك أبو تريكة الصغير لأول مرة أمام الغرافة ومن ثم الريان في الجولة السابقة بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وتتبقى جولتين على نهاية الموسم في قطر، ويحتل العربي المركز الخامس برصيد 25 نقطة وسيواجه السيلية وقطر في الجولتين المقبلتين.

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