مباشر عودة الدوري - الزمالك (1)-(0) المصري.. جوووول محمود علاء والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمصري في الجولة الـ14 للدوري المصري.

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وعاد الدوري المصري للاستئناف بعد توقف دام لـ148 يوما بسبب فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض لعدم المشاركة في مباراة الأهلي.

ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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ق 56: جوووول الهدف الاول للزمالك عن طريق محمود علاء

ق 55: عرضية من حازم ومتابعة من مصطفى محمد لكن شوشة يبعد الكرة لركنية

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: محمود علاء يبعد كرة خطيرة عن مرمى الزمالك

ق 35: رأسية من مصطفى محمد تهدر أخطر فرصة للزمالك في المباراة

ق 31: إنذار لأحمد ياسر بعد الاعتراض على الحكم

ق 26: إنذار لمحمد حسن بعد شد لأحمد ياسر

ق 15: أحمد مسعود يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة الونش من داخل منطقة الجزاء

ق 14: رأسية خطيرة من مصطفى محمد يبعدها أحمد مسعود إلى ركنية

ق 3: خطورة بيضاء مبكرة

انطلاق المباراة