مباشر عودة الدوري - الزمالك (0)-(0) المصري.. الشوط الثاني

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمصري في الجولة الـ14 للدوري المصري.

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وعاد الدوري المصري للاستئناف بعد توقف دام لـ148 يوما بسبب فيروس كورونا.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض لعدم المشاركة في مباراة الأهلي.

ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: محمود علاء يبعد كرة خطيرة عن مرمى الزمالك

ق 35: رأسية من مصطفى محمد تهدر أخطر فرصة للزمالك في المباراة

ق 31: إنذار لأحمد ياسر بعد الاعتراض على الحكم

ق 26: إنذار لمحمد حسن بعد شد لأحمد ياسر

ق 15: أحمد مسعود يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة الونش من داخل منطقة الجزاء

ق 14: رأسية خطيرة من مصطفى محمد يبعدها أحمد مسعود إلى ركنية

ق 3: خطورة بيضاء مبكرة

انطلاق المباراة

الزمالك المصري الدوري المصري
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