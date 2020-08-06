الاتحاد القطري يغرم شابي بعد إصابته بـ فيروس كورونا

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

شابي

غرّم الاتحاد القطري لكرة القدم، الإسباني شابي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد، بسبب عدم الالتزام بالبروتكول الطبي.

شابي أعلن إصابته بـ فيروس كورونا في 25 يوليو الماضي وتعافى بعد أيام قليلة.

وقرر الاتحاد القطري "إنذار شابي هيرنانديز مدرب نادي السد ،وغرامة مالية قدرها (10.000) ريال قطري، بسبب عدم الإلتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله".

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ويحتل السد المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 8 نقاط عن الدحيل المتصدر قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

شابي قاد السد في 28 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل 4 وخسر في 9 مباريات بدوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية والدوري القطري.

وينتظر شابي في دوري أبطال آسيا مواجهات قوية مع العين الإماراتي والنصر السعودي وسبهان أصفهان الإيراني في دور المجموعات.

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