مباشر - إنتر (0) - (0)خيتافي.. يونايتد (0) - (0) لاسك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراتي إنتر الإيطالي وخيتافي الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد لاسك لينز النمساوي في إطار دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

إنتر يواجه خيتافي على ملعب فيلتينس أرينا في ألمانيا من مباراة واحدة بسبب إلغاء مواجهة الذهاب بعد تفشي فيروس كورونا.

فيما يخوض مانشستر يونايتد مباراة الإياب بعدما فاز خارج أرضه بخماسية دون رد.

إنتر × خيتافي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد × لاسك لينز

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.

انطلاق المباراة.