انتهت - إنتر (2) - (0) خيتافي.. يونايتد (2) - (1) لاسك

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراتي إنتر الإيطالي وخيتافي الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد لاسك لينز النمساوي في إطار دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

إنتر يواجه خيتافي على ملعب فيلتينس أرينا في ألمانيا من مباراة واحدة بسبب إلغاء مواجهة الذهاب بعد تفشي فيروس كورونا.

فيما يخوض مانشستر يونايتد مباراة الإياب بعدما فاز خارج أرضه بخماسية دون رد.

إنتر × خيتافي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.

نهاية المباراة بانتصار إنتر ميلان بهدفين دون رد.

ق83: جوووووووووووول إريكسن يسجل الهدف الثاني لإنتر.

ق76: جورجي مولينا يهدر فرصة التعادل لخيتافي من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق33: جوووووووووول لوكاكو يسجل الهدف الأول لإنتر ميلان.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد × لاسك لينز

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين لهدف.

ق88: جووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق57: جووووووووول لينجارد يسجل هدف التعادل ليونايتد.

ق55: جووووووووول فيليب ويزنجر يسجل الهدف الأول للاسك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي إنتر
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