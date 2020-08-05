دورتموند: مانشستر يونايتد لم يتواصل معنا من أجل سانشو بشكل مباشر أو من خلال وسطاء

نفى هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع ناديه لضم جادون سانشو.

يأتي ذلك عكس كل الأنباء التي تشير إلى أن يونايتد يتفاوض مع النادي الألماني حاليا لضم اللاعب الإنجليزي.

وقال فاتسكه لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية اليوم الأربعاء: "حتى الآن لا يوجد اتصال بيننا وبين يونايتد من أجل سانشو".

وواصل "لا يوجد تواصل بيننا بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء".

فيما قال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند لذات الصحيفة: "أفترض أن سانشو سيذهب للمران يوم الإثنين وسيلعب معنا الموسم المقبل".

وأتم "لا أرى أي صعوبات وجادون تقبل ما يحدث وهو لاعب جيد للغاية".

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