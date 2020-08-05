العشري ينتقد قرار اتحاد الكرة عبر في الجول: تقليص عدد المسحات يزيد الضغوط علينا

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 15:55

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

انتقد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المسحات الطبية المخصص لكل فريق قبل مباريات الدوري.

وقال طارق العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أخطرنا بتقليص عدد المسحات الطبية المخصصة لكل فريق إلى 30 مسحة فقط قبل كل مباراة".

وأضاف "القرار سيزيد حالة التوتر داخل الفريق، لأن اللاعب الذي لن نختاره لإجراء المسحة سيظن أنه خارج الحسابات".

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العشري استدرك "ماذا إذا احتجته لأي ظرف؟ لن أستطيع إشراكه لعدم إجراءه المسحة. لماذا تقلل عدد المسحات؟".

وواصل "يقولون بأن الأندية ستتحمل تكاليف المسحات الزائدة عن الثلاثين المخصصين لكل فريق؟ أنت بتلك الطريقة تزيد العبء المادي على الأندية في حين أننا لا نتلقى الدعم من اتحاد الكرة".

وأكمل "المصري تحديدا فريق مقيم باستمرار في برج العرب، وبالتالي يحتاج للاطئمنان على الجميع".

وانتقل مدرب المصري للحديث عن لقاء الزمالك المحدد له مساء غد الخميس، فقال "ستكون مواجهة قوية طبعا والفريق أصبح جاهزا لها الآن".

وأتم "أوستين أموتو بدأ يدخل أجواء الفريق في الأيام الأخيرة، فيما يعاني عمر كمال عبد الواحد من شد في العضلة الأمامية وسيخضع لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في اللقاء".

كان أموتو قد أجرى عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية قبل أيام، ثم عاد لتدريبات الفريق مؤخرا.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14. مباراة ستكون هي الرسمية الأولى في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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