غضب جوارديولا.. سكاي: توريس مجرد البداية وسيتي سيضم 5 لاعبين على رأسهم لاوتارو

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يبدو أن إنهاء مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلف ليفربول بـ18 نقطة، تسبب في غضب كبير لبيب جوارديولا المدير الفني للسماوي.

5 صفقات أخرى، بحسب شبكة سكاي، ستدعم السيتيزنس في الموسم المقبل.

تلك الصفقات يأتي على رأسها نجم إنتر ميلان وهدف برشلونة لاوتارو مارتينيز، الذي سيعوض أسطورة النادي ومواطنه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو حال انضمامه.

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سيتي أعلن أمس الإثنين انضمام جناح فالنسيا فيران توريس مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يعلن عن انضمام ناثان آكي من بورنموث مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، في بداية لتدعيم خط الدفاع.

جوارديولا يبحث عن ظهير أيسر وقلب دفاع آخر، من المرجح أن يكون السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي، لكن حتى الآن لم يصل الناديين لاتفاق.

بينما يبرز لاوتارو كخيار أول بالنسبة لجوارديولا، في وقت قالت فيه ذا أثليتك إن النادي استفسر عن جواو فيليكس جوهرة أتليتكو مدريد الصاعدة.

ويبحث سيتي عن العودة لعرش الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وكذلك الفوز بدوري الأبطال الذي يقف على أعتاب دور الثمانية منه حيث تغلب على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 2-1 في إسبانيا.

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