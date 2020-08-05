استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة مباريات الدوري وإفريقيا.. هذه ميزة الأرضية الجديدة

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

وزير الرياضة - استاد القاهرة

قال علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة إن الملعب أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وتحدث علي درويش لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الاستاد أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وواصل "الأرضية في حالة جيدة ونتمنى حضور الجمهور بعدد معين يتم تحديده من قبل المسؤولين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة".

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وعن ميزة زرع نجيل صيفي قال: "هذه الأرضية سوف تنمو مع الصيف المقبل وحال الحاجة لتجديدها في الشتاء سيتم عمل صيانة للملعب تستمر من أسبوعين لثلاثة وهذه مدة قليلة".

وأكمل "النجيل الشتوي كان يحتاج لوقت أطول للزراعة وبسبب بطولتي كأس أمم إفريقيا أجلنا زراعة النجيل الصيفي واستغللنا التوقف وأنهينا كل الصيانة المطلوبة للأرضية".

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