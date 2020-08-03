لا جازيتا ديللو سبورت: افتتاح موسم الدوري الإيطالي 19 سبتمبر

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - الدوري الإيطالي

تزعم صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكشف التقرير أن الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 سينتهي يوم 23 من شهر مايو المقبل.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على تلك التواريخ على أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.

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ومن المقرر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس ودوري أبطال أوروبا يوم 23 من الشهر نفسه.

ويتم افتتاح سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.

بينما يغلق سوق الانتقالات يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل مع الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر الأوروبي يوم 24 من شهر سبتمبر بينما قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا يوم 1 من شهر أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي والإسباني مقرر لهما الانطلاق يوم 12 من شهر سبتمبر.

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