لا جازيتا ديللو سبورت: افتتاح موسم الدوري الإيطالي 19 سبتمبر

تزعم صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكشف التقرير أن الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 سينتهي يوم 23 من شهر مايو المقبل.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على تلك التواريخ على أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.

ومن المقرر أن يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس ودوري أبطال أوروبا يوم 23 من الشهر نفسه.

ويتم افتتاح سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.

بينما يغلق سوق الانتقالات يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل مع الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر الأوروبي يوم 24 من شهر سبتمبر بينما قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا يوم 1 من شهر أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي والإسباني مقرر لهما الانطلاق يوم 12 من شهر سبتمبر.

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