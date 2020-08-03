كولو توريه: هذه نقطة ضعف فان دايك

يرى كولو توريه لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق ومساعد مدرب ليستر سيتي الحالي أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، الذي جاء ثانيا خلف ليونيل ميسي في ترتيب جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، لديه نقطة ضعف.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وتحدث الإيفواري لـStats Perform News قائلا:"إنه لاعب رائع. سريع، طويل، لديه قدرات فنية، يستطيع تغيير إيقاع المباراة بتمريراته الطولية. لديه كل شيء".

ثم استدرك "لم أر لاعبين كثيرين يتحدونه في موقف واحد لواحد. في رأيي، هذه نقطة ضعفه، إنه طويل جدا ولو هاجمته بالكرة، سيعاني. لاعب ذكي جدا لأنه يتمركز بشكل جيد، لكن لو هاجمته في موقف واحد لواحد أعتقد أن بمقدورك التفوق عليه".

وأتم توريه "فان دايك ذكي جدا. وجود لاعبين جيدين مثل جو جوميز بجواره يساعده. يوجد لاعبون جيدون حوله وهذا ما يسهل مهمته، وبغض النظر لديه قدرات عديدة".

ويعد الهولندي فان دايك (29 عاما) من أفضل المدافعين في العالم وحصل اللاعب الأسبق لساوثامبتون على جائزة اللاعب الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم فان دايك بقوة في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي وتوج بالدوري في الموسم المنصرم.

وشارك فان دايك في 122 مباراة مع ليفربول وسجل 12 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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