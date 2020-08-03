بيلد: يونايتد سيدفع 105 ملايين إسترليني على دفعات لضم سانشو

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

يستمر سعي مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد لجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند يناسب الخسائر المالية التي ضرب الأندية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وكشف التقرير عن أن يونايتد يسعى لدفع مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني فورا، بجانب دفع 44 مليون جنيه إسترليني على عامين لضم صاحب الـ20 عاما.

ما يعني أن يونايتد سيدفع مبلغ 26.5 مليون جنيه إسترليني في 2021 ثم 17.5 مليون جنيه إسترليني في 2022.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض قد لا يقابل بالرفض وقالت: "الفريق الألماني قد لا يقول لا لمثل ذلك العرض". خاصة وأنه سيستقبل المزيد من المال لمدة عامين إضافيين وسيحصل على مراده المادي وكذلك يمكنه ضم البديل مباشرة.

كما أن يونايتد سيضاعف راتب سانشو الحالي 3 مرات، إذ أن اللاعب يتقاضى 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ويونايتد سيدفع ما يقرب من 225 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وينتهي تعاقد سانشو البالغ من العمر 20 عاما مع دورتموند في عام 2022.

النجم الشاب لمنتخب إنجلترا يقدم مستوى أكثر من رائع مع دورتموند في المواسم الماضية، وسجل خلال الموسم المنقضي 20 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة خلال 44 مباراة.

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