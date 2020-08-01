كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني

فاز المصري أحمد حسن "كوكا" بجائزة أفضل لاعب عن شهر يوليو في الدوري اليوناني.

وتفوق كوكا على البرتغالي نيلسون أوليفيرا مهاجم أيك أثينا.

وحصد كوكا 58,92% من الأصوات، متفوقا على أوليفيرا الذي حصد 29,37%، حصد ديميتريس كوربيليس 4,37% من الأصوات.

وخاض كوكا خلال شهر يوليو، 5 مباريات في الدوري اليوناني، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وساهم كوكا في تتويج فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، إذ يلعب معارا له من سبورتنج براجا منذ يناير الماضي.

إجمالا ومنذ مطلع الموسم، سجل كوكا 9 أهداف في 25 مشاركة، وصنع هدفين آخرين.

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