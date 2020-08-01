كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني

السبت، 01 أغسطس 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - لقب الدوري اليوناني

فاز المصري أحمد حسن "كوكا" بجائزة أفضل لاعب عن شهر يوليو في الدوري اليوناني.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وتفوق كوكا على البرتغالي نيلسون أوليفيرا مهاجم أيك أثينا.

وحصد كوكا 58,92% من الأصوات، متفوقا على أوليفيرا الذي حصد 29,37%، حصد ديميتريس كوربيليس 4,37% من الأصوات.

أخبار متعلقة
تقرير يوناني: أوليمبياكوس يضع أزارو كخطة (ب) في حالة فشل ضم كوكا نهائيا طارق مصطفى: أتمنى بقاء تريزيجيه في إنجلترا.. كوكا ظُلم ولا خلافات مع البدري البدري: هذا رأيي في ما يقدمه حجازي وتريزيجيه.. ونصائحي لـ كوكا تقرير: إصابة كوكا وشكوك حول لحاقه بنهائي كأس اليونان

وخاض كوكا خلال شهر يوليو، 5 مباريات في الدوري اليوناني، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وساهم كوكا في تتويج فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، إذ يلعب معارا له من سبورتنج براجا منذ يناير الماضي.

إجمالا ومنذ مطلع الموسم، سجل كوكا 9 أهداف في 25 مشاركة، وصنع هدفين آخرين.

اقرأ أيضا:

موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى مصر

قائمة المصري لمواجهة الزمالك

رونالدو يخرج من سباق الحذاء الذهبي

قصة كفاح ريكاردو كالافيوري

توخيل ينفعل على صحفي بعد التتويج بكأس الرابطة

كوكا أحمد حسن كوكا الدوري اليوناني أولمبياكوس في اليونان
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتهت رحلة القائد.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس 12 دقيقة | ميركاتو
مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إبطال مفعول قنبلة قبل لقاء إيطاليا وسويسرا 39 دقيقة | يورو 2020
مدرب فنلندا: رسالة دعم إريكسن كانت فكرة اللاعبين 52 دقيقة | يورو 2020
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) المصري.. عمرو موسى يهدر 55 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول لندن: أرسنال بدأ محادثات التجديد مع النني "دعم فلسطين لن يؤثر على القرار" 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة يورو 2020 – إيطاليا (1) - (0) سويسرا.. تقدم الأتزوري ساعة | يورو 2020
خلطة تركية فاسدة ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك