مباشر نهائي الكأس - أرسنال (0) - (1) تشيلسي.. تسديدة جديدة وتصدي من مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لموقعة نهائي كأس إنجلترا بين أرسنال وتشيلسي.

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د.11 تسديدة قوية للغاية من كريستيان بوليسيتش وتصدي من مارتينيز

د.05 جوووووول هدف رائع للغاية لتشيلسي، تمريرة من بوليسيتش إلى طرف منطقة الجزاء من الجانب الأيسر تصل إلى ماونت الذي مررها إلى جيرو الذي أعادها إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء وفي مواجهة مباشرة مع مارتينيز ليسجل أول الأهداف.

د.04 تألق الحارس الممتاز إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال الذي تصدى لتسديدة قوية من مايسون ماونت.

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب ويمبلي