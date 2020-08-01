مباشر نهائي الكأس - أرسنال (0) - (1) تشيلسي.. تسديدة جديدة وتصدي من مارتينيز

السبت، 01 أغسطس 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لموقعة نهائي كأس إنجلترا بين أرسنال وتشيلسي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

---

د.11 تسديدة قوية للغاية من كريستيان بوليسيتش وتصدي من مارتينيز

د.05 جوووووول هدف رائع للغاية لتشيلسي، تمريرة من بوليسيتش إلى طرف منطقة الجزاء من الجانب الأيسر تصل إلى ماونت الذي مررها إلى جيرو الذي أعادها إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء وفي مواجهة مباشرة مع مارتينيز ليسجل أول الأهداف.

د.04 تألق الحارس الممتاز إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال الذي تصدى لتسديدة قوية من مايسون ماونت.

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب ويمبلي

في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يونايتد يحدد سعر سانشيز لإنتر 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكأس - أرسنال (0) - (1) تشيلسي.. تسديدة جديدة وتصدي من مارتينيز 28 دقيقة | أوروبا
هل تذكرون فينتورا؟ مدرب إيطاليا السابق يستقيل من فريق درجة ثانية 54 دقيقة | أوروبا
التشكيل - أرسنال وتشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة.. و3 مدافعين لكل فريق ساعة | أوروبا
تلميح لـ مانشستر سيتي؟ فيران: أتعلم الإنجليزية وجاهز لتحدٍ أكبر ساعة | أوروبا
رسميا - تحديد موعد استئناف الدوري المصري للكرة النسائية ساعة | مصر
مدرب هوراكان: بعثت رسالة لـ داني أوزفالدو لضمه ولم يرد عليّ مطلقا 2 ساعة | أمريكا
العراقي وأموتو ووادي في قائمة المصري ضد الزمالك.. وغياب طقطق وسيمبوري 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك