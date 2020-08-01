إيموبيلي يحصد جائزة هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة يوفنتوس التي ستواجه روما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وهو ما يعني فوز الإيطالي تشيرو إيموبيلي بجائزة هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2019-2020.

ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس استبعد رونالدو من أجل إراحته لمواجهة أولمبيك ليون المرتقبة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

واستدعى سارى 8 لاعبين شباب في قائمة الفريق في المباراة التي ستشهد رفع الفريق اللقب التاسع على التوالي للدوري الإيطالي.

رونالدو توقف رصيده هذا الموسم عند 31 هدفا في الدوري الإيطالي، بينما سجل الإيطالي تشيرو إيموبيلي 35 هدفا.

وسيكون مهاجم لاتسيو على موعد مع مواجهة ساخنة أمام نابولي ويأمل في تسجيل هدفا لمعادلة رقم جونزالو إيجوايين موسم 2015-16 والذي سجل خلاله 36 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يحصد فيها إيموبيلي لقب هداف الدوري الإيطالي بعد موسم 2013-14 مع تورينو برصيد 22 هدفا و2017-18 مع لاتسيو برصيد 29 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

إيموبيلي تفوق بهدفه في الجولة الماضية أمام بريشيا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفض الصدارة على جائزة الحذاء الذهبي لينفرد بها.

ليصبح تشيرو أول إيطالي يحصد الجائزة منذ موسم 2006-07 عندما فاز فرانشيسكو توتي أسطورة روما بالجائزة برصيد 26 هدفا.

ولم يفز بالجائزة من قبل أي لاعب إيطالي سوى لوكا توني موسم 2005-06 مع فيورنتينا وفرانشيسكو توتي مع روما، ليصبح إيموبيلي الثالث الذي يحقق الجائزة.

وانضم لاتسيو لناديي روما وفيورنتينا الفائزين بالجائزة.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر فوزا بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 6 مرات آخرها الموسم الماضي.

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