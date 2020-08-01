تقرير: روما يستهدف فيرتونجين تحسبا لرحيل سمولينج

السبت، 01 أغسطس 2020 - 14:50

كتب : FilGoal

فيرتونخين

قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن روما يستهدف التعاقد مع المدافع البلجيكي يان فيرتونجين تحسبا لرحيل كريس سمولينج الإنجليزي.

فيرتونخين

النادي : بلجيكا

كريس سمولينج

النادي : روما

روما

وكتبت أن روما لا يزال يفاوض مانشستر يونايتد لشراء عقد سمولينج (30 عاما) أو على الأقل لتمديد إعارته لما بعد مواجهة إشبيلية في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتنتهي إعارة سمولينج من يونايتد إلى روما في 2 أغسطس الجاري، ويأمل الأخير الحفاظ على المدافع لكن مفاوضاته مع النادي الإنجليزي لم تنجح بعد.

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وأوضحت الصحيفة أن يونايتد طلب 20 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت للتنازل عن سمولينج لروما، بينما الفريق الإيطالي يرغب في دفع 15 مليون يورو فقط.

لذلك يبحث النادي العاصمي عن لاعب بديل في حال تعذر استمرار سمولينج.

ورحل فيرتونجين عن توتنام بنهاية الموسم الجاري وبات متاحا في سوق الانتقالات.

وزعمت تقارير أن ناديي إنتر ميلان ولاتسيو مهتمان باللاعب البالغ عمره 33 عاما.

ويحل روما ضيفا على يوفنتوس يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي قبل أن يتوجه إلى ألمانيا استعدادا لمواجهة إشبيلية يوم الخميس.

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