خبر في الجول – سيمبوريه وطقطق خارج حسابات العشري أمام المصري "بسبب الواجبات الدفاعية"

خرج سعيدو سيمبوريه ومفتاح طقطق لاعبا النادي المصري من حسابات طارق العشري المدير الفني للفريق، أمام الزمالك.

المصري يواجه الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل في مباراة مؤجلة من الدور الأول، وفي أول مباراة بعد عودة الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الجهاز الفني للنادي المصري، فإن العشري قرر استبعاد سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي، ومفتاح طقطق الجناح الليبي من معسكر الفريق استعدادا لمباراة الزمالك.

قرار الاستبعاد جاء بسبب عدم استجابة اللاعبين للتعليمات الدفاعية، والتي ينوي العشري إلزام كافة لاعبي المصري بها في الفترة المقبلة.

طارق العشري تولى تدريب المصري في شهر فبراير الماضي خلفا لإيهاب جلال الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ولعب العشري مباراتين مع المصري في الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان في ربع النهائي، قبل أن يتوقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

سعيدو سيمبوري هو هداف المصري هذا الموسم في الدوري برصيد 4 أهداف بالتساوي مع أحمد ياسر، بجانب تسجيله هدفين في الكونفدرالية، فيما يعد مفتاح طقطق هو ثاني هدافي المصري في الدوري برصيد هدفين بالتساوي مع عمرو موسى، بجانب هدفين في الكونفدرالية.

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