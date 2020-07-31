مباشر نهائي كأس الرابطة - سان جيرمان (0) (0) ليون.. لحظات أخيرة عصيبة

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - باريس سان جيرمان - ليون

يواجه باريس سان جيرمان نظيره أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية على استاد دو فرانس.

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ق. رأسية خطيرة من نيمار بعد عرضية هيريرا، ولوبيس يتألق ويبعدها ببراعة بالغة

ق.81 فرصة خطيرة لـ ليون بتسديدة كورنيه من ركلة حرة مباشرة، لكن كيلور نافاس يتصدى إلى الركنية

ق.80 دخول كارل توكو إكامبي وبيرتران تراوري بدا من ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي

ق.70 خروج كورزاوا ودخول كيرير في التغيير الثالث لـ باريس سان جيرمان

ق.58 خروج إيكاردي وإدريسا جانا، ودخول سارابيا وأندر هيريرا

ق.53 ركلة حرة مباشرةً من نيمار ولوبيس يتصدى

ق.50 تسديدة من ممفيس ديباي تصطدم وتخرج إلى ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 دي ماريا ينطلق بخفة خلف دفاعات ليون، لكن تسديدته تذهب ضعيفة في يد لوبيس

ق.43 تسديدة قوية من إدريا جانا يتصدى لها أنتوني لوبيس ببراعة كبيرة

ق.15 حسام عوار يطلق تسديدة يسارية لكنها تمر بجوار القائم

ق.8 نيمار يطلق تسديدة جديدة تمر بقليل بجوار المرمى

ق.5 تسديدة أولى مباغتة من نيمار من مسافة بعيدة، لكن أنتوني لوبيس يتصدى بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

باريس سان جيرمان ليون في فرنسا
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