استراحة نهائي كأس الرابطة - سان جيرمان (0) (0) ليون

يواجه باريس سان جيرمان نظيره أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية على استاد دو فرانس.

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نهاية الشوط الأول

ق.45 دي ماريا ينطلق بخفة خلف دفاعات ليون، لكن تسديدته تذهب ضعيفة في يد لوبيس

ق.43 تسديدة قوية من إدريا جانا يتصدى لها أنتوني لوبيس ببراعة كبيرة

ق.15 حسام عوار يطلق تسديدة يسارية لكنها تمر بجوار القائم

ق.8 نيمار يطلق تسديدة جديدة تمر بقليل بجوار المرمى

ق.5 تسديدة أولى مباغتة من نيمار من مسافة بعيدة، لكن أنتوني لوبيس يتصدى بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة