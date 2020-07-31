الإسماعيلي: ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن اللاعبين الأجانب

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 19:18

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

جدد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي، المطالبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بتسهيل عودة اللاعبين الأجانب لـ مصر وانخراطهم في صفوف الفريق.

وقال السلحدار عبر FilGoal.com: "الإسماعيلي قدّم طلبا للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عودة اللاعبين الأجانب، وسرعة انضمامهم لتدريبات واستعدادات الفريق".

وأضاف: "لدينا 4 أجانب حتى اللحظة لم ينتظموا في تدريبات الفريق، ونحتاج تواجدهم حتى يستعدوا لخوض المباريات".

أخبار متعلقة
منافس الزمالك والإسماعيلي.. أحداد يتألق في فوز الرجاء الأول بعد كورونا في المباراة الثانية بينهما.. الإسماعيلي يتعادل مع المقاصة وديا تعافي نادر رمضان من كورونا.. وأبو اليزيد يكشف تعاهد لاعبي الإسماعيلي على التتويج بالبطولة العربية قائمة الإسماعيلي تضم 19 لاعبا لمواجهة المقاصة وديا

وواصل: "طلبنا من اتحاد الكرة سرعة إرسال الموافقات الأمنية لهؤلاء اللاعبين من أجل عودتهم للإسماعيلي قبل استئناف الدوري".

وأتم: "ننتظر وفاء اتحاد الكرة بتعهداته بشأن عودة اللاعبين الأجانب".

ولم ينتظم في تدريبات الدراويش سوى الغيني بيكيتي سيلفا.

فيما ينتظر الإسماعيلي انضمام كل من: العراقي همام طارق، والأوغندي باتريك كادو، والناميبي بينسون شيلونجو، والتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الإسماعيلي أولى مبارياته الرسمية بعد استئناف النشاط يوم 14 أغسطس أمام المصري في دربي القناة على استاد برج العرب.

اقرأ أيضا:

نابولي يعلن عن أغلى صفقة في تاريخه

أول رد فعل من نيوكاسل بعد انسحاب المستثمرين السعوديين

تصريحات غاضبة من طلعت يوسف

أحمد الشيخ: أقص شعري فقط في هذه الحالة

كيف تتصدى لركلات جزاء برونو فيرنانديش

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كروس: انتقال ميسي لـ ريال مدريد؟ يحتاج للشجاعة من أجل ذلك 13 دقيقة | أوروبا
الفوز الأول منذ يناير.. الإنتاج يهزم سموحة في الوقت القاتل 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير أرجنتيني - خورخي ميسي: نجلي لن يبقى في برشلونة 15 دقيقة | أوروبا
قبل أولى مباريات علي ماهر.. سلبية مسحة المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
بيل: ريال مدريد يجعل كل شيء صعبا.. أردت الرحيل ولكنهم رفضوا ساعة | أوروبا
موندو ديبورتيفو تكشف ما قاله رئيس برشلونة لوالد ميسي في اجتماعهما ساعة | أوروبا
الأهلي ينعي عماد اليماني المدير الإداري السابق ساعة | الدوري المصري
انتهت - سموحة (1)-(2) الإنتاج 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك