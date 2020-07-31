صلاح: لو كنا خسرنا نهائي دوري الأبطال لانخفضت ثقتنا في أنفسنا.. ما أراه الآن لا يُصدق

الجمعة، 31 يوليو 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن ناديه لو كان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي مع عدم قدرته على التتويج بلقب الدوري بسبب فارق نقطة وحيدة كان سيجعل الفريق يفقد ثقته في نفسه.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

ليفربول

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "دائما ما كان يسألني الناس أيهما تفضل الفوز به الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ لحسن الحظ توجنا بكليهما، هذا شيء عظيم".

وواصل "الفوز بالدوري شعور رائع وعظيم ولا يُصدق، منذ انضمامي إلى ليفربول قلت إنني أريد الفوز بالدوري مع هذا النادي، ما أراه من الجمهور هنا لا يُصدق، أنا سعيد للغاية وأستمتع بما يحدث".

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وتوج صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 94 هدفا وصنع 38 آخرين في 152 مباراة مع كتيبة المدرب يورجن كلوب.

وأضاف لاعب منتخب مصر "أود القول إن الفوز بدوري الأبطال كان عظيما لأنه لقب مسابقة رائعة، يا له من إنجاز للفريق".

وأردف "ثم فقدان فرصة التتويج بلقب الدوري بفارق نقطة وحيدة كان مخيبا للآمال، لكن إن نظرتم لعدد النقاط التي جمعناها في ذلك الموسم وكيف لعبنا كنا نشعر بالفخر بأنفسنا".

وتابع "نعم الأمر كان مخيبا للآمال لأننا خسرنا ولكن الشيء الجيد إننا قاتلنا مجددا وفزنا باللقب".

وبسؤاله هل الفوز بلقب دوري الأبطال ضد توتنام بعد الهزيمة من النهائي الذي سبقه أمام ريال مدريد ساهم في تقوية الفريق خاصة من الناحية الذهنية أجاب "بالطبع، الأمر أعطانا ثقة أكبر في أنفسنا".

وأتم صلاح حديثه "تخيلوا خسرنا فرصة الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي ثم فقدان فرصة الفوز بلقب الدوري بفارق نقطة، سنشعر بالحزن لكن اللقب أعطانا ثقة أكبر".

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