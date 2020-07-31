رسميا - الأغلى في تاريخ البارتينوبي.. أوسيمين إلى نابولي

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 16:19

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بشكل رسمي قادما من ليل الفرنسي لمدة 5 مواسم.

ولم يعلن النادي البارتينوبي عن قيمة الصفقة، ولكن وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن الصفقة ستكلف النادي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس اليوناني أورستيس كارنيزس.

وكانت تقارير فرنسية قد قالت إن الصفقة ستكلف النادي الجنوبي 81 مليون يورو.

أخبار متعلقة
رئيس نابولي: لماذا الإصرار على مواجهة برشلونة في مدينة تعاني مشاكل كبيرة نابولي: لم تصلنا عروض لأي من لاعبينا حتى كوليبالي.. وحقيقة إتمام صفقة أوسيمين سكاي تكشف تفاصيل تعاقد نابولي مع أوسيمين الوصافة تُحسم في الجولة الأخيرة.. إنتر وأتالانتا يتفوقان على نابولي وبارما

وسيصبح النيجيري الشاب أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الأرجنتيني جونزالو إيجوايين الذي انضم من ريال مدريد موسم 2013-14 مقابل 39 مليون يورو.

وسيرتدي النيجيري البالغ 21 عاما القميص رقم 9.

وأجرى أوسيمين فحصا طبيا في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي ووقع على العقود.

النيجيري البالغ 21 عاما سجل الموسم الحالي بقميص فريقه 18 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات.

أوسيمين انضم لليل قادما من شارلوا البلجيكي الموسم الماضي مقابل 14 مليون يورو.

ومع المنتخب النيجيري خاض 8 مباريات وسجل 4 أهداف، وخاض 45 دقيقة فقط في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

كما ساهم في فوز النسور الخضر بلقب كأس العالم للشباب تحت 17 عاما 2015 حاصدا لقب الهداف برصيد 10 أهداف.

انضمام النيجيري لصفوف البارتينوبي يفتح الباب لرحيل البولندي أركاديوش ميليك والذي ارتبط مؤخرا بالانتقال لـ يوفنتوس للعب تحت قيادة ماوريسيو ساري مجددا.

وسيصبح أوسيمين ثالث صفقات الفريق للموسم المقبل بعد التعاقد مع المهاجم الإيطالي أندريا بيتانيا والمدافع الكوسوفي أمير رحماني في الشتاء الماضي.

طالع أيضا:

أول رد فعل من نيوكاسل بشأن انسحاب صندوق الاستثمار السعودي

طلعت يوسف: نتدرب تحت ضغط نفسي وعصبي كبير

حارس برتغالي يكشف كيفية التصدي لركلات جزاء برونو فيرنانديز

ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الصيني.. مهاجم الكاميرون

الشيخ: لن أقص شعري إلا في حالة واحدة

نابولي فيكتور أوسيمين
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. سوبوسلاي من سالزبورج إلى لايبزج 2 ساعة | الدوري الألماني
سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر تواجد في استاد السويس الجديد لمؤازرة الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا بشأن غرامة أشيمبونج.. ومصطفى محمد باق حتى الأولمبياد 3 ساعة | الدوري المصري
لماذا تعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك محورية أكثر مما يبدو 3 ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي يشعل صراع قمة الدوري الألماني بثنائية أمام فولفسبورج في غياب مرموش 3 ساعة | الدوري الألماني
مورينيو: كنا الأقرب للفوز على ليفربول والنتيجة غير عادلة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد عادل يدير لقاء بيراميدز والزمالك وجريشة على الفيديو.. سجل حافل مع الفريقين 3 ساعة | مصر
اختلاف المراكز لم يكسِر العقدة.. برشلونة ينتصر على سوسيداد 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك