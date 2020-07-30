تقرير يوناني: أولمبياكوس يريد رمضان صبحي مقابل مليون و300 ألف يورو

تقدم نادي أولمبياكوس اليوناني بعرض لضم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار للنادي الأهلي.

وحسب صحيفة "كوكينوس بروتاتليتيس" اليونانية، فإن نادي أولمبياكوس قدم عرضا بقيمة مليون و300 ألف يورو لضم رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون".

الصحيفة أضافت بأن اللاعب سيكون له طلباته الأخرى للموافقة على خطوة القدوم إلى اليونان.

رمضان صبحي يقضي الموسم الجاري معارا للنادي الأهلي من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وصرح نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي في تصريحات سابقة، بأن هدرسفيلد لم يرسل للأهلي أي مراسلات رسمية عن مصير اللاعب حتى الآن. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط حتى الآن بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

يذكر أن فريق أولمبياكوس المتوج بالدوري اليوناني هذا الموسم، يضم أيضا بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" المهاجم المصري على سبيل الإعارة من سبورتنج براجا.

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