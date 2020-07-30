طرابوزن سبور بطل كأس تركيا في مباراة الـ 100 دقيقة

الخميس، 30 يوليه 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

طرابوزن سبور بطل كأس تركيا 2019-2020

تُوج طرابزون سبور بلقب كأس تركيا للمرة التاسعة في تاريخه ومحققا لقبه الأول منذ 10 سنوات بعد الفوز على ألانيا سبور 2-0.

طرابوزن سبور خسر لقب الدوري التركي قبل جولة واحدة على نهاية الموسم لصالح باشاك شهير الذي حقق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وعادل طرابوزن سبور عدد ألقاب بيشكتاش في الكأس برصيد 9 لكل فريق وخلف جالاتا سراي حامل الرقم القياسي برصيد 18 بطولة.

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هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 25 بعرضية من النرويجي ألكسندر سورلوث أودعها عبد القادر عمر في الشباك.

في الشوط الثاني توقفت المباراة عدة دقائق بسبب إصابة قوية لـ فيليب نوفاك في الرأس لم يحضر على إثرها حفل تسلم الميداليات والكأس بل تشاركها مع زملائه في غرفة الملابس.

الحكم احتسب 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع، صالح أوتشان سجل هدفا لصالح ألانيا سبور لكنه ألغي بداعي التسلل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء أضاف النرويجي الذي حصد لقب هداف الدوري التركي هذا الموسم هدف التتويج باللقب بانفراد من بعد منتصف الملعب.

لقب سيخوض الفريق على إثره مواجهة السوبر التركي مع باشاك شهير والتي لم يتحدد موعدها بعد.

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