رئيس اللجنة الطبية: ننسق مع الإنتاج لإجراء مسحة تأكيدية.. وهدفنا إقامة المباريات في مواعيدها

أوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه من الصعب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي أمام نادي مصر.

الإنتاج الحربي أبدى رغبته في تأجيل مواجهتي نادي مصر والأهلي بسبب عدم استعداد الفريق بشكل كافي بسبب إصابات اللاعبين بـ كورونا (طالع التفاصيل).

وقال محمد سلطان: "ننسق مع الجهاز الطبي إجراء مسحة تأكيدية لعودة اللاعبين للتدريبات في أسرع وقت ممكن".

وتابع "وسنُجري مسحة في أحد الأمكان المعتمدة ونستهدف عدم إضاعة الوقت على الأندية في ظل ظروف كل نادٍ خاصة الإنتاج الحربي".

وأضاف "نرغب في استكمال المسابقة بصورة جيدة، لو الأمور سارت بشكل جيد ودون أعراض جديدة، يستطيع الفريق خوض مبارياته عند عودة الدوري".

وأتم "عدد المصابين إذا أثر على الفريق سندرس الأمر حينها، وهدفنا إقامة المباريات في مواعيدها لأن الجدول مضغوط، وتأجيل المباريات ليس اختصاص اللجنة الطبية هو اختصاص لجنة المسابقات".

ومن المنتظر أن يعود الدوري المصري بعد غياب دام 4 أشهر لأول مرة في السادس من أغسطس المقبل بين الزمالك والمصري.

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