إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين باتون.. لا أتقدم في العمر أبدا

وصف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بـ "بنجامين باتون" وأنه لا يتقدم في العمر بعدما سجل ثنائية في فوز ميلان على سامبدوريا 4-1.

ميلان سحق مستضيفه في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي وواصل للمباراة الـ 11 دون خسارة في المسابقة (طالع التفاصيل).

إبراهيموفيتش قال لقناة ميلان: "عندما تسجل هدفا، يكون ذلك إيجابيا، لذا أساعد الفريق. آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف مازحا "لدي القوة للتسجيل. يقولون لي إنني عجوز وأشعر بالتعب لكني أشعر بالدفء".

وواصل "أنا مثل بنجامين باتون، لا أتقدم في العمر أبدا. أنا دائما شاب".

وأكمل عن أداء الفريق الهجومي "في رأيي، كل شخص لديه عقلية أخرى أمام المرمى، أكثر واقعية وعدوانية. عندما تأتي الفرصة، نقتلها بهدف، أعلم أنه في الدوري الإيطالي، لا تحصل على فرص كثيرة، عندما يحدث يجب عليك استغلالها".

وأتم مشيدا بمدربه ستيفانو بيولي "أنا سعيد له لأنه قام بعمل رائع. عمل تحت الضغوط دون أن يعرف مستقبله، قام بعمل عظيم ويستحق تجديد تعاقده".

السويدي المخضرم افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة برأسية من عرضية الكرواتي أنتي ريبيتش.

هدف يحمل الرقم 50 لإبرا في الدوري الإيطالي مع ميلان ليصبح أول لاعب يسجل 50 هدفا لكل من قطبي مدينة ميلانو في تاريخ الدوري الإيطالي.

وأسرع هدف له مع ميلان في الدوري الإيطالي منذ 2010.

وفي الدقيقة 58 صنع التركي هاكان تشالهان أوجلو هدف ميلان الثالث بتمريرة بينية للسويدي الذي سدد كرة قوية لم يتعامل معها الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

هدف هو التاسع للسويدي في الدوري الإيطالي منذ انضمامه لميلان في يناير.

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